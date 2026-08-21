Empleo
Redondela ofrece a los jóvenes formación remunerada en albañilería y pintura
Los alumnos, de entre 18 y 30 años, percibirán un sueldo bruto de 1.424 euros durante doce meses en los que realizarán mejoras en espacios públicos
Redondela se ha propuesto hacer frente al grave déficit de los últimos años en el sector de la construcción por la falta de profesionales. Ante esta situación, la Concejalía de Emprego pondrá en marcha a partir de septiembre un programa de formación remunerada denominado «Talento Mozo», dirigido a jóvenes desempleados de entre 18 y 30 años de edad, a los que se les enseñará los oficios de albañilería y pintura decorativa con el objetivo de favorecer la inserción laboral en unas profesiones con una gran demanda.
El taller, que tiene una duración de doce meses, ofrece un contrato de trabajo remunerado con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente, lo que supone un sueldo bruto mensual de 1.424,5 euros. El número de plazas está limitado a 16 alumnos, ocho en cada especialidad. «Dos sectores que contan actualmente cunha altísima demanda de profesionais no mercado laboral», subraya el edil de Emprego, Alberto Álvarez.
Durante el curso el alumnado adquirirá experiencia real y práctica realizando mejoras y reformas directas en distintos espacios públicos de Redondela y Chapela. En concreto los participantes en pintura trabajarán en la Casa da Cultura, la Casa Consistorial y los dos multiusos, mientras que los de albañilería se centrarán en reformas estructurales de locales como la antigua estación de tren de Chapela, el conservatorio de música y diversas calles del casco antiguo. Al rematar el año obtendrán un certificado de profesionalidad oficial.
Para optar al programa formativo los interesados deben estar inscritos como demandantes de empleo en el Servizo Público de Emprego de Galicia y registrados en el Sistema de Garantía Xuvenil.
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