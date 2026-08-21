Urbanismo
La humanización de la calle Roxelio Landeiro de Arcade arranca a finales de mes
La actuación, por importe de 750.000 euros, estará rematada en el primer trimestre de 2027
Las obras de mejora de la accesibilidad y la humanización de la calle Roxelio Landeiro de Arcade, en el tramo comprendido entre Fonte do Conde y Rosalía de Castro, arrancarán a finales de este mes.
El Concello de Soutomaior ha adjudicado a la empresa Castro Figueiro S.L. esta actuación por importe de 750.000 euros, que se financiará con cargo al Plan Extra 2025 de la Diputación Provincial. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de seis meses, por lo que estará rematado en el primer trimestre del próximo año.
La intervención permitirá continuar con la transformación del centro de Arcade y avanzar hacia un modelo de villa más sostenible y accesible para los peatones. El proyecto forma parte de la renovación integral del núcleo urbano impulsada por el gobierno local y en la puesta en valor de los espacios públicos.
Esta actuación ha sido posible gracias a la transferencia al Concello de la titularidad de los tramos de la PO-264 correspondientes a las calles Xosé Solla, Roxelio Landeiro y Calvario, una demanda histórica que se consiguió materializar después de casi dos años de negociaciones con la Xunta. Fruto de ese acuerdo la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas asumirá la ejecución de las obras de mejora en la bajada a Ponte Sampaio, mentras que el Concello desarrollará la actuación correspondiente a la calle Roxelio Landeiro.
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