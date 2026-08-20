El SAF de Soutomaior amplía las horas desde el próximo mes con el nuevo contrato

El gobierno local de Soutomaior continúa avanzando en la mejora de la atención a las personas mayores y dependientes con la adjudicación del nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre. La empresa Idades gestionará la concesión durante un período de dos años —con posibilidad de prorrogar otros dos— por un importe de más de 1,4 millones de euros.

El nuevo contrato supondrá un importante refuerzo del SAF tanto en recursos económicos como en el número de horas de atención disponibles, y permitirá que todas las personas dependientes en situación 2 y 3 puedan contar con este servicio, eliminando las listas de espera existentes y dando respuesta a las necesidades de las familias.

Las horas de atención pasaron de las 18.100 en el año 2022 a las 30.050 horas previstas en el nuevo contrato, lo que representa un incremento del 66%. Este aumento de la capacidad del servicio va acompañado de un importante esfuerzo económico. El Concello pasó de destinar aproximadamente 802.000 euros a la atención de las personas mayores dependientes cuando entró el actual gobierno municipal a superar los 1,4 millones de euros con la nueva contratación.

El SAF ofrece atención personalizada a las personas usuarias, acompañamiento y apoyo en las tareas básicas de la vida diaria, favoreciendo su autonomía personal, a su permanencia en el domicilio y mejorando su calidad de vida, al tiempo que proporciona apoyo a las familias cuidadoras.

«Unha obriga moral»

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, señala que «a atención dos nosos maiores é unha obriga moral para o noso goberno. A pesar de que estamos a falar dunha competencia impropia, que corresponde á Xunta, en Soutomaior temos claro que imos actuar con responsabilidade e defender a atención das nosas persoas maiores». «Con este novo contrato damos un paso fundamental, porque permitirá que todas as persoas maiores en situación de dependencia 2 e 3 poidan contar co Servizo de Axuda no Fogar, eliminando unhas listas de espera que supuñan situacións moi difíciles para moitas familias», indicó el regidor.

Lourenzo también agradece el trabajo realizado por el personal técnico y por los funcionarios municipale para hacer posible la adjudicación de este contrato, así como la labor de la concejala de Benestar e Servizos Sociais, Rosana Martínez Boullosa, destacando que «detrás desta contratación hai semanas de traballo e, sobre todo, unha enorme sensibilidade e compromiso coa atención e o coidado dos nosos maiores».

El alcalde subrayó que «se este reforzo do Servizo de Axuda no Fogar é posible é porque en Soutomaior contamos cunha situación económica positiva e saneada, que nos permite investir os recursos públicos onde máis falta fan e priorizar a atención ás persoas».

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Para más información sobre el Servizo de Axuda no Fogar, los interesados pueden contactar con los Servizos Sociais municipales en el Centro de Benestar Integrado (Multiusos de Arcade), en horario de 9.00 a 14.00 horas, o a través del teléfono 986 705 106.