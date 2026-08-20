El comercio de Redondela no recupera el nivel de facturación de antes del covid

El comercio de Redondela no logra remontar el vuelo desde la pandemia. Según refleja una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios la tendencia en los niveles de facturación no recupera los niveles que tenía antes de 2020, en los años previos al confinamiento por el covid, cuando el sector comercial disfrutaba de los mejores registros de ventas de la historia en la localidad.

Los datos del soleo, realizado con motivo de la reciente campaña comercial Shopping Night, muestran un respaldo positivo en términos absolutos a la dinamización comercial, pero también una tendencia que comienza a preocupar de forma notable al sector en cuanto a la recuperación del volumen de negocio.

El 92,4% de los encuestados calificó la jornada de forma muy positiva (un 46,2% le otorgó un 5 sobre 5 y otro 46,2% un 4 sobre 5).

En cuanto a la decoración y la ambientación, más del 92% valoró con notable o sobresaliente tanto la ambientación general de la villa como el material y recursos decorativos facilitados por la Asociación a los locales.

Impacto en las ventas

Uno de los asuntos más importantes es el impacto de la campaña en las ventas. Para el 61,6% de los establecimientos, la facturación lograda durante la jornada del Shopping Night equivalió a las ventas de entre dos y cinco días ordinarios de trabajo, logrando un 50% de los negocios atender a más de cincuenta clientes durante el evento.

En cuanto a los resultados económicos, el 66,6% consideró que su facturación mejoró o igualó a la obtenida el pasado año de este evento comercial, pero no logró alcanzar los niveles de las ediciones anteriores a la pandemia.

Entrega de los premios a los ganadores del sorteo de Shopping Night. / A.E.R.

Aunque la valoración absoluta del evento y de su organización fue muy alta y el sector apuesta por dar continuidad a estos formatos, el análisis evolutivo a medio plazo refleja un cambio de tendencia en los niveles de facturación que no acaba de remontar, con descensos estructurales en las ventas del 30% al 50% en función del sector de actividad. Una situación que atribuyen a la falta de estacionamiento y la falta de accesibilidad en el centro urbano, que provoca una menor llegada de visitantes.

La Asociación de Empresarios reafirmó su compromiso en seguir impulsando campañas de dinamización y reforzar la colaboración institucional.

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Los resultados de la encuesta fueron presentados coincidiendo con la entrega de los premios de la campaña Shopping Night, con cuatro vales de compra por valor de 50 euros que recayeron en Yasmine Ribero, Elvira Gómez, Marta Montenegro y Mónica Fernández.