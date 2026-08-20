Un amplio operativo velará por la seguridad en el Entroido de Verán de Redondela

Redondela tiene ya listo su operativo para garantizar la seguridad y la convivencia durante la celebración del Entroido de Verán este sábado, día 22, una de las citas más multitudinarias del calendario festivo gallego.

La Xunta Local de Seguridade coordina el dispositivo en que participan Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil. «O plan de seguridade garante unha resposta rápida e coordinada ante calquera tipo de incidencia», según explica el subdelegado del Gobierno, Abel Losada. El operativo incluirá también dispositivos de control en los principales accesos a la villa y a la zona de la celebración para favorecer una movilidad segura y prevenir conductas de riesgo. En este marco, las fuerzas y cuerpos de seguridad realizarán controles de alcoholemia y drogas, así como otras actuaciones preventivas orientadas a garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo de la fiesta.

Por su parte, la alcaldesa redondela, Digna Rivas, hace un llamamiento al respeto y a la colaboración ciudadana para que el Entroido de Verán transcurra con normalidad. «É unha festa de todas e todos, e por iso é fundamental a implicación da veciñanza e das persoas que nos visitan para que poidamos desfrutala con seguridade», indica. La regidora mostró además su agradecimiento a la total disposición y colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de emergencias y de Protección Civil, destacando que «o éxito e a tranquilidade dun evento tan multitudinario dependen directamente deste esforzo conxunto e coordinado entre todas as institucións e colectivos implicados».

Además estará operativo un hospital de campaña al lado de la Casa Consistorial. El personal sanitario desplazado estará en contacto permanente con el PAC de Redondela para ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante cualquier incidencia.

Espazos de Igualdade

El Entroido de Verán contará con dos «Espazos de Igualdade» destinados a la prevención, asesoramiento y atención ante posibles agresiones sexistas. El punto fijo estará situado en la plaza del Concello —junto al hospital de campaña— y ofrecerá también actividades de sensibilización para los jóvenes y las familias de 18.00 a 02.00 horas. Por su parte, el punto itinerante, formado por dos técnicas en Igualdade, recorrerá todos los espacios de la fiesta desde las 22.00 hasta las 06.00 horas.

Reunión de la Xunta Local de Seguridade para establecer el operativo para el Entroido de Verán. / FdV

La concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, explica que este servicio realiza una labor esencial «para concienciar e sensibilizar á mocidade sobre a importancia da igualdade e o respecto nas relacións». Vilaboa subraya que la campaña implica a toda la sociedad: «Calquera persoa que presencie comportamentos machistas, agresións, insultos sexistas ou tocamentos non consentidos pode dar a voz de alarma». En este sentido, Digna Rivas recuerda que el Entroido de Verán de Redondela «foi desde sempre un espazo de diversión e expresión libre, e queremos que todos e todas poidan gozar en igualdade de condicións». Para eso, añade, «é fundamental o respecto e a colaboración da cidadanía».

La edil de Cultura e Turismo, Rita Pérez, también se suma al llamamiento al civismo pidiendo «responsabilidade» a los miles de personas que se espera que asistan para que la celebración sea «festiva e sen incidentes». Pérez insta a los asistentes a colaborar para que los espacios públicos queden «o máis limpos posible», utilizando para eso las docenas de contenedores de basura distribuidos por los recintos y los baños públicos que se instalarán en distintos puntos de la villa.