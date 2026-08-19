Formación
El Centro Recreativo de Redondela crea una escuela de música
Arrancará en septiembre con clases de instrumentos como guitarra, bajo, batería, teclados y voz
El Centro Recreativo e Cultural de Redondela ampliará su oferta educativa durante el curso escolar con la puesta en marcha desde el próximo mes de una escuela de música a cargo de Proarte, que ofrecerá un itinerario orientado al profesional y otro de carácter libre. En la primera semana de septiembre comenzarán las clases de instrumentos como guitarra, bajo, batería, teclados y voz.
Dentro del plan orientado a profesionales se facilitará el desarrollo de todas las competencias que el alumno pueda necesitar en su futuro laboral como músico, así como la preparación para cursar estudios medios o superiores, si estuviese interesado. Este programa aporta las competencias instrumentales, así como los conocimientos teóricos involucrados en la práctica musical (armonía, análisis, fundamentos rítmicos, composición…).
Por otra parte, el plan libre pretende incentivar la curiosidad que cualquier persona pueda tener por acercarse a la interpretación de un instrumento, o responder al interés que tenga en las distintas áreas que se imparten. También se ofrecerá educación musical infantil para niños de 4 a 11 años.
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