El Centro Recreativo de Redondela crea una escuela de música

El Centro Recreativo e Cultural de Redondela ampliará su oferta educativa durante el curso escolar con la puesta en marcha desde el próximo mes de una escuela de música a cargo de Proarte, que ofrecerá un itinerario orientado al profesional y otro de carácter libre. En la primera semana de septiembre comenzarán las clases de instrumentos como guitarra, bajo, batería, teclados y voz.

Dentro del plan orientado a profesionales se facilitará el desarrollo de todas las competencias que el alumno pueda necesitar en su futuro laboral como músico, así como la preparación para cursar estudios medios o superiores, si estuviese interesado. Este programa aporta las competencias instrumentales, así como los conocimientos teóricos involucrados en la práctica musical (armonía, análisis, fundamentos rítmicos, composición…).

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Por otra parte, el plan libre pretende incentivar la curiosidad que cualquier persona pueda tener por acercarse a la interpretación de un instrumento, o responder al interés que tenga en las distintas áreas que se imparten. También se ofrecerá educación musical infantil para niños de 4 a 11 años.