Enocultura
El castillo de Soutomaior cierra sus «Catas con historia» con una degustación a ciegas
Estará dirigida por el sumiller Jacobo Rivas, encargado de la selección completa de los vinos
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Un grupo de 15 personas participará este jueves en el castillo de Soutomaior en la última de las actividades del programa «Catas con historia», promovido por la Diputación, para acercar la historia del recinto medieval a los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.
En esta ocasión la actividad se celebrará bajo el título «O reto do sommelier», y estará a cargo del experto Jacobo Rivas, encargado de la selección completa de los vinos de cada una de las citas. Las plazas, al igual que las dos anteriores, se agotaron en tan solo treinta minutos.
La actividad del jueves será una cata a ciegas por parejas o pequeños grupos, que estará guiada con pistas del sumiller y combinada con producto local de temporada.
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