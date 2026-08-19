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Un amplio despliegue de medios intenta sofocar un incendio en Fornelos de Montes

Las llamas comenzaron poco después de las 20.30 en un monte la parroquia de Traspielas

Una columna de humo en el monte de Traspielas en el momento de iniciarse el incendio.

Una columna de humo en el monte de Traspielas en el momento de iniciarse el incendio. / FdV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Fornelos de Montes

Un incendio forestal en la parroquia de Traspielas, en Fornelos de Montes, ha movilizado este miércoles un amplio dispositivo en el que participan dos helicópteros y dos aviones, apoyados por tierra por tres camiones motobombas para tratar de sofocar las llamas.

El fuego se inició poco después de las ocho y media de la tarde en una zona de monte y en las tareas de extinción participan además de los medios aéreos y terrestres citados anteriormente, cuatro brigadas, dos agentes forestales y un técnico del servicio contra incendios de la Xunta.

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De momento se desconocen las causas que originaron las llamas, así como la extensión del monte afectada por el fuego. Desde la Consellería de Medio Rural informaron que el incendio a estas horas todavía se encuentra activo, cuando los medios aéreos están a punto de regresar a sus bases ante la llegada de la noche.

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