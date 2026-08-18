Los guardianes de la cultura tradicional

Recuperar, conservar y, sobre todo, difundir y transmitir la música y el baile tradicional. Con este objetivo acaba de dar sus primeros pasos la asociación etnográfica y cultural Ghramalleira, un nuevo colectivo de Soutomaior formado inicialmente por 17 personas que llega para defender el folclore gallego «e todos aqueles elementos ao redor da nosa cultura e da nosa identidade», indican sus impulsores.

El proyecto también se posiciona como un nuevo canal de dinamización de una oferta de ocio cultural para convertirse en un referente de socialización entre los vecinos del municipio y de toda la comarca, como espacio de convivencia entre diferentes generaciones.

Ghramalleira tiene su sede en el obradoiro de Seoane, en Alxán, donde ya están en marcha diferentes actividades, una oferta iniciada con baile, canto, pandereta y otros instrumentos de mano. De esta actividad se encarga Luis Prego, recopilador con décadas de trabajo de campo, recogidas e investigaciones al rededor de la músicas y baile tradicional.

También se impartirán clases de gaita, dirigidas por Felipe Rea, gaiteiro, músico profesional, recopilador e investigador, y de percusión, de las que se encargará Alfonso Riqueza, músico profesional y ligado desde muy pequeño a la música tradicional, tanto como intérprete como docente.

La programación de Ghramalleira no solo se quedará en las clases, ya que también se plantean organizar charlas, monográficos y jornadas «para ampliar a oferta de actividades, sempre entorno á nosa cultura e a nosa etnografía», insisten.

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Los creadores de la asociación destacan la «ilusión e compromiso» que han puesto en este proyecto y animan a los vecinos a acercarse a conocerlos para que puedan pasar «a formar parte da asociación e a sintan como propia». Además, en un futuro próximo quieren incorporar otras propuestas relacionadas con la cultura gallega, entre ellas actividades vinculadas a la gastronomía y la etnografía.