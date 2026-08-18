Aparece destrozado el columpio de la cima del monte Outeiro Grande de Redondela

El columpio de la cima del monte Outeiro Grande de O Viso, que desde su instalación hace tres años se había convertido en uno de los principales atractivos turísticos de Redondela, se encuentra destrozado debido a un acto vandálico.

Según informó el Concello, los hechos se produjeron el pasado día 12, coincidiendo con el eclipse, cuando alguien partió la viga de madera maciza que soporta el balancín, dejándolo inutilizado. «Uns poucos decidiron cargar contra os espazos públicos e a natureza que compartimos todos. O incivismo cústanos caro a toda a veciñanza», señalaron desde el gobierno local, que subrayan que el patrimonio público debe ser respetado: «Coidalo é obriga de todos», indican en un comunicado a través de sus redes sociales.

Asimismo hacen un llamamiento a la colaboración vecinal para tratar de localizar a los responsables de los hechos. «Se tes calquera información que axude a dar cos autores deste destrozo ponte en contacto co Concello ou a Policía Local», señalan.

El columpio cuando fue instalado en mayo de 2023. / ANTONIO PINACHO

Este mirador con el columpio fue instalado en mayo de 2023 al tratarse de uno de los puntos de la comarca con mejores vistas de la ría de Vigo. El balancín añadía un atractivo extra a la zona ya que los visitantes podían mecerse mientras contemplaban de frente el puente de Rande con la Ensenada de San Simón a sus pies. Pero poco ha durado. Al igual que sucedió con el banco de Cedeira, denominado como el «mejor banco del mundo», que fue colocado en 2015 -rivalizando con el coruñés de los acantilados de Loiba, en Ortigueira- y en los años posteriores fue destrozado en dos ocasiones, lo que obligó a reforzar su estructura.