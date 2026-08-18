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Alarma en Soutomaior por un incendio forestal en la zona de Comboa

Un amplio despliegue de efectivos con tres helicópteros y cuatro hidroaviones participan en las labores de extinción

La Consellería de Medio Rural informa que el fuego se encuentra estabilizado desde las 18.00 horas

El humo del incendio en las proximidades de una casa.

El humo del incendio en las proximidades de una casa. / Josemanuel Fernández

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

Un incendio forestal en la zona de Comboa, en Soutomaior, ha puesto en alerta a los vecinos de este municipio ante la cercanía a las casas. El fuego se inició a primera hora de la tarde de este martes en una zona de monte de eucalipto próxima al río Verdugo y en las tareas de extinción participan ocho brigadas con un técnico y tres agentes forestales con tres motobombas del servicio contra incendios de la Xunta, además de tres helicópteros y cuatro hidroaviones.

De momento se desconocen las causas que originaron el fuego y desde el Concello confían en que el amplio dispositivo desplegado por la Xunta consiga sofocarlo a lo largo de la tarde. Desde la Consellería de Medio Rural informaron que el fuego se encontraba estabilizado desde las 18.00 horas y afectaba a una superficie de entre 1,5 y 2 hectáreas.

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