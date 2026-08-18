Alarma en Soutomaior por un incendio forestal en la zona de Comboa

Un incendio forestal en la zona de Comboa, en Soutomaior, ha puesto en alerta a los vecinos de este municipio ante la cercanía a las casas. El fuego se inició a primera hora de la tarde de este martes en una zona de monte de eucalipto próxima al río Verdugo y en las tareas de extinción participan ocho brigadas con un técnico y tres agentes forestales con tres motobombas del servicio contra incendios de la Xunta, además de tres helicópteros y cuatro hidroaviones.

De momento se desconocen las causas que originaron el fuego y desde el Concello confían en que el amplio dispositivo desplegado por la Xunta consiga sofocarlo a lo largo de la tarde. Desde la Consellería de Medio Rural informaron que el fuego se encontraba estabilizado desde las 18.00 horas y afectaba a una superficie de entre 1,5 y 2 hectáreas.

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La columna de humo es visible desde numerosos puntos de la comarca. / Ricardo FB

Las elevadas temperaturas de los últimos días y la ausencia de lluvias durante todo el verano han provocado que el índice de alerta de incendios sea muy alto en toda Galicia.