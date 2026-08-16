Infraestructuras
Redondela mejora el acceso a la zona escolar de A Marisma
El asfaltado del Paseo do Pexegueiro acabará con los baches de un vial que soporta un elevado tráfico durante los días lectivos
Redondela ha iniciado ya las obras de renovación del firme del Paseo do Pexegueiro, una actuación proyectada por los servicios técnicos municipales que tiene como objetivo enmendar el fuerte deterioro, con numerosas fisuras y baches, del asfalto en este entorno.
Los trabajos abarcan desde la rotonda de la avenida de Mendiño hasta el final de la carretera, en las pistas deportivas de A Xunqueira, que suma 233 metros de longitud. Esta arteria urbana registra una alta densidad de tráfico diario, tanto peatonal como de vehículos, al tratarse del principal acceso viario a una área de servicios públicos que concentra tres centros educativos, dos pabellones de deportes y la piscina municipal, además de las pistas de tenis y pádel de A Marisma. El gobierno local decidió planificar esta obra durante el mes de agosto para no interferir con el calendario escolar y evitar perjuicios a las familias.
La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, y el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, visitaron la zona para comprobar el estado de los trabajos. La regidora destacó la transcendencia de esta actuación para renovar una vía «fundamental» para Redondela «que é empregada a diario por centos de familias que acoden aos centros educativos e deportivos».
Por su parte, Villar, hizo hincapié en la logística coordinada de la intervención. El hecho de realizar las obras en agosto minimiza las molestias para los usuarios «e permitirá comezar o novo curso cunha vía totalmente renovada e segura». Los trabajos cuentan con un presupuesto de 46.948 euros financiado con fondos municipales.
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