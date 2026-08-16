Enrique Lago defenderá los intereses del comercio local de Galicia

El presidente de la Asociación de Empresarios de Redondela, Enrique Lago Granada, será el representante de los Centros Comerciais Abertos (CCA) gallegos en la nueva Mesa do Comercio de Galicia.

La designación sitúa a Redondela en un papel estratégico dentro de la estructura comercial gallega, al incorporar la voz de los CCA en un espacio institucional que reúne a la Xunta, las entidades locales, las cámaras de comercio, las federaciones y asociaciones de comerciantes, las plazas de abastos, la venta ambulante, la distribución y las organizaciones sindicales.

Noticias relacionadas

Enrique Lago defenderá los intereses y la competitividad del comercio de proximidad y el papel de los centros comerciales abiertos en las villas y ciudades gallegas como entidades de gestión profesionalizada, dinamización, modernización y desarrollo local para el comercio de proximidad.