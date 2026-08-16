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Festa da Recalada

Las embarcaciones tradicionales animan el puerto de Arcade

Los asistentes tuvieron la oportunidad de navegar en las embarcaciones tradicionales por la Ensenada de San Simón

Unos gaiteiros animan la fiesta con las embarcaciones tradicionales al fondo.

Unos gaiteiros animan la fiesta con las embarcaciones tradicionales al fondo. / S. Moril

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

El puerto de Arcade combinó ayer tradición, artesanía y música durante la Festa da Recalada, que ofreció una jornada repleta de actividades centradas alrededor del mar y la cultura local para disfrutar en familia.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de navegar en las embarcaciones tradicionales por la Ensenada de San Simón y el entorno de las Illas Alvedosas además de participar en distintos talleres creativos. El evento se cerró con un concierto del grupo Airiños da Peneda.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, en la fiesta.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo (dcha.), en la fiesta. / S. Moril

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