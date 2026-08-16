Festa da Recalada
Las embarcaciones tradicionales animan el puerto de Arcade
Los asistentes tuvieron la oportunidad de navegar en las embarcaciones tradicionales por la Ensenada de San Simón
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El puerto de Arcade combinó ayer tradición, artesanía y música durante la Festa da Recalada, que ofreció una jornada repleta de actividades centradas alrededor del mar y la cultura local para disfrutar en familia.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de navegar en las embarcaciones tradicionales por la Ensenada de San Simón y el entorno de las Illas Alvedosas además de participar en distintos talleres creativos. El evento se cerró con un concierto del grupo Airiños da Peneda.
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