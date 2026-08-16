Deportes
Aficionados al tenis y pádel disputarán un torneo en Redondela
El VIII Memorial Sesé López se celebrará del 19 al 29 de agosto
La Concejalía de Deportes de Redondela, en colaboración con el Club Tenis e Pádel Redondela, organiza entre los próximos días 19 y 29 de este mes el VIII Aberto de Tenis e Pádel «Memorial Sesé López».
El torneo, que en la pasada edición reunió a más de 200 deportistas, contará con un amplio abanico de modalidades para garantizar la participación de jugadores de todos los niveles y edades. En pádel se disputarán categorías masculina (1ª, 2ª y 3ª), femenina (1ª, 2ª y 3ª) y mixta (1ª y 2ª), mientras que en tenis habrá campeonato de dobles (masculino, femenino y mixto), absoluto masculino (menos de 45 y más 45 años), absoluto femenino (menos de 45 años) y veteranas femenino (más de 45).
El torneo repartirá trofeos para los campeones y finalistas de cada categoría, así como un regalo para todos los participantes inscritos. Además, el recinto contará con una zona gastronómica.
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