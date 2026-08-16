Aficionados al tenis y pádel disputarán un torneo en Redondela

La Concejalía de Deportes de Redondela, en colaboración con el Club Tenis e Pádel Redondela, organiza entre los próximos días 19 y 29 de este mes el VIII Aberto de Tenis e Pádel «Memorial Sesé López».

El torneo, que en la pasada edición reunió a más de 200 deportistas, contará con un amplio abanico de modalidades para garantizar la participación de jugadores de todos los niveles y edades. En pádel se disputarán categorías masculina (1ª, 2ª y 3ª), femenina (1ª, 2ª y 3ª) y mixta (1ª y 2ª), mientras que en tenis habrá campeonato de dobles (masculino, femenino y mixto), absoluto masculino (menos de 45 y más 45 años), absoluto femenino (menos de 45 años) y veteranas femenino (más de 45).

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El torneo repartirá trofeos para los campeones y finalistas de cada categoría, así como un regalo para todos los participantes inscritos. Además, el recinto contará con una zona gastronómica.