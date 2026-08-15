Conmemoración
Soutomaior dedica una jornada a María Vinyals
Incluyó diferentes actividades culturales y participativas en la Carballeira do Peirao de Arcade
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Soutomaior celebró ayer el Día de María Vinyals, una jornada en la Carballeira do Peirao de Arcade dedicada a poner en valor la figura de la escritora, intelectual y pionera del feminismo gallego a través de diferentes actividades culturales y participativas.
La programación comenzó con el obradoiro «Arte en vivo arredor da figura de María Vinyals», una propuesta de creación colectiva guiada por la artista Alba Troiteiro. Por la tarde siguió con «A queixería», una actividad de cocina, y «A aventura da Marquesa Vermella», un juego de pistas con retos cooperativos, códigos y mensajes ocultos sobre la vida de Vinyals.
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