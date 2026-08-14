Redondela recoge más de 22.000 tapones de corcho a beneficio de la asociación Lenda

La Concejalía de Medio Ambiente de Redondela realiza un balance muy positivo del primer año de funcionamiento del proyecto Re-CORTIZA, la campaña pionera en Galicia para la recogida y reciclaje de tapones de corcho. Desde la asociación Lenda, que los recoge y clasifica, señalan que reunieron ya cerca de cien kilos de corchos, lo que equivale a más de 22.000 unidades retiradas de la basura común. Esta iniciativa ofrece un doble beneficio, por un lado el medioambiental, y por otro el social, ya que beneficia a la asociación de salud mental Lenda.

Este proyecto se convierte en una herramienta de integración y visibilidad para las personas usuarias del Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral de la asociación Lenda. Ellas son las encargadas de recoger de forma periódica los tapones de corteza en los bares y restaurantes adheridos para después clasificarlos y almacenarlos. Esta tarea les proporciona una rutina laboral, fomenta el trabajo en equipo y mejora su autonomía. Además, en virtud del acuerdo logrado con la empresa Amorim Cork, la empresa remunerará económicamente a Lenda por los kilos de corcho que invierte en sus programas sociales y terapéuticos.

Economía circular

En el aspecto medioambiental, el proyecto Re-CORTIZA cumplió el objetivo de evitar que este volumen de residuos acabase en los vertederos, transformándolo en un recurso de gran valor. La implicación de los hosteleros de Redondela permitió canalizar los corchos hacia una economía circular. Ahora, gracias a la empresa Amorim Cork, este material natural tendrá una segunda vida útil en sectores punteros de la construcción como aislamiento y revestimiento, para la fabricación de componentes aeronáuticos, material deportivo o artesanía.

El concejal de Medio Ambiente, Alberto Álvarez, se mortró muy satisfecho con este doble impacto: "Cando iniciamos Re-CORTIZA fixemos un chamamento á hostalaría porque é onde máis se xera este residuo. Os datos constatan que a resposta foi moi positiva. O proxecto permite reducir residuos e, o máis importante, ofrece unha alternativa ocupacional e terapéutica de calidade no día a día ás persoas de Lenda".

Tras este primer año, el Concello de Redondela quiere consolidar el proyecto, por lo que hace un llamamiento a todos los vecinos y, de forma muy especial, a los establecimientos de hostelaría que aún no participan para que se sumen a esta iniciativa de economía circular. El objetivo es seguir creciendo y extendiendo esta red sostenible por todo el municipio.