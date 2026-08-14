Carolina Smith pondrá el espectáculo en la Gala Drag de Redondela

La fantasía y el colorido transformarán el Campo da Feira de Redondela el próximo sábado 22 con la tradicional Gala Drag del Entroido de Verán, un espectáculo extravagante, histriónico, transgresor y vibrante.

La cita, una de las más esperadas de la programación carnavalesca, arrancará a las 21.30 horas presentada por el showman y monologuista Carlos Veleiro, que actuará de maestro de ceremonias, y con Carolina Smith como artista invitada. El concurso repartirá 2.000 euros en premios, en los que el jurado tendrá en cuenta la originalidad, la creatividad y la elaboración de las fantasías.

La concejala de Cultura e Turismo, Rita Pérez, destaca que este evento es una parte muy destacada del Entroido de Verán, «que é espectáculo e diversión pero tamén compromiso coa igualdade e a diversidade». Para la edil, esta Gala Drag «é o mellor reflexo do noso orgullo e da nosa aposta firme pola inclusión», por lo que también cuenta con la colaboración fundamental de la Concellaría de Igualdade. «Traballando de xeito conxunto, Cultura e Igualdade demostramos edición tras edición que a cultura e a festa son as mellores ferramentas para visibilizar a diversidade e seguir derrubando barreiras na nosa sociedade».

Desde el gobierno local hacen un llamamiento al público para disfrutar «do gran talento» de los participantes en esta Gala Drag «que será unha gran festa do respecto e a liberdade».

Las actividades en el recinto comenzarán ya a las 20.00 horas con las sesiones de los Djs Sara Gonzálezz y Borja Rúa. Al rematar la Gala Drag la música en directo cogerá el relevo, a las 23.00 horas, con el concierto de los gallegos Monoulious DOP, a la que seguirán los cabezas de cartel de esta edición, el grupo argentino Ráfaga, que animará a bailar al público con sus éxitos a partir de las 00.30 hasta más tarde de las dos de la madrugada.

El cierre de la jornada correrá a cargo de los DJs Kike Varela y Rodri Vegas, con una sesión final prevista hasta las cuatro de la madrugada.

Propuestas para niños

El Entroido de Verán, que alcanza su 27ª edición, también ofrecerá durante toda la jornada una amplia oferta para el público infantil. La programación familiar se distribuirá en varios puntos de la villa: la las 18.00 horas la praza de Ponteareas acogerá una gincana con hinchables, la pista de A Xunqueira contará con juegos de agua y, más tarde, a las 21.00 horas, la tradicional Festa da Escuma. La plaza de la Casa Torre acogerá el espectáculo musical «A bailar», de la compañía Animar-T, programado para las 19.30 horas.