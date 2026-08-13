Trescientas personas participan en el “tardeo” de la Fundación Conchita Regojo en Redondela
Los beneficios del evento solidario se destinarán a Cáritas
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El pazo de Santa Teresa de Redondela acogió ayer a 300 personas en el tercer Tardeo Solidario organizado por la Fundación Conchita Regojo, por iniciativa de Álex Regojo. La velada comenzó con la bienvenida y la actuación del grupo folclórico Froles Mareliñas y a continuación todos los participantes subieron a la parte más alta de la finca para contemplar el espectáculo del eclipse, tras el cual se sirvió un cóctel en los jardines.
Antes del baile se desarrolló el sorteo de regalos donados por diferentes comercios y empresas. Los beneficios de este evento serán destinados a Cáritas.
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