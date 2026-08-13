Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaAutocaravanas VigoHospitalización a domicilioEmisiones incendiosTorallaÓscar Pereiro
instagramlinkedin

Trescientas personas participan en el “tardeo” de la Fundación Conchita Regojo en Redondela

Los beneficios del evento solidario se destinarán a Cáritas

Organizadores y asistentes al evento, ayer, en el pazo de Santa Teresa.

Organizadores y asistentes al evento, ayer, en el pazo de Santa Teresa. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El pazo de Santa Teresa de Redondela acogió ayer a 300 personas en el tercer Tardeo Solidario organizado por la Fundación Conchita Regojo, por iniciativa de Álex Regojo. La velada comenzó con la bienvenida y la actuación del grupo folclórico Froles Mareliñas y a continuación todos los participantes subieron a la parte más alta de la finca para contemplar el espectáculo del eclipse, tras el cual se sirvió un cóctel en los jardines.

Los asistentes contemplan el eclipse con las gafas homologadas en los jardines.

Los asistentes contemplan el eclipse con las gafas homologadas en los jardines. / FdV

Antes del baile se desarrolló el sorteo de regalos donados por diferentes comercios y empresas. Los beneficios de este evento serán destinados a Cáritas.

Noticias relacionadas

Asistentes al evento solidario en los jardines del pazo.

Asistentes al evento solidario en los jardines del pazo. / FdV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse de Sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto
  2. Se entrega en la Guardia Civil tras 20 días fugado el conductor que embistió a un coche de la Policía Local en Salceda
  3. Restaurantes y hoteles vigueses ya cuentan con una lista negra de clientes conflictivos
  4. Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»
  5. Roca Rey y José Tomás, dos figuras para dos «No hay billetes»
  6. El parque acuático de Monterrei dispara la afluencia de visitantes con los nuevos toboganes: «es mucho más completo»
  7. Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
  8. Rebajan la pensión de 13.000 euros mensuales de una viguesa y sus hijos porque deben adaptarse al nuevo «nivel de vida»

Trescientas personas participan en el “tardeo” de la Fundación Conchita Regojo en Redondela

Trescientas personas participan en el “tardeo” de la Fundación Conchita Regojo en Redondela

14 años después la electrónica vuelve a sonar en Cangas

14 años después la electrónica vuelve a sonar en Cangas

El Concello de Vigo retira parte de la escultura de «A Familia» por nuevos daños

El Concello de Vigo retira parte de la escultura de «A Familia» por nuevos daños

La resaca del eclipse en Pontevedra: atascos y dos urgencias oftalmológicas en Montecelo

La resaca del eclipse en Pontevedra: atascos y dos urgencias oftalmológicas en Montecelo

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones

Ravella potencia la iluminación y adecenta e incrementa el número de bancos en espacios públicos

Ravella potencia la iluminación y adecenta e incrementa el número de bancos en espacios públicos

México asegura que Colombia impidió la ayuda de sus rescatistas militares tras el terremoto

México asegura que Colombia impidió la ayuda de sus rescatistas militares tras el terremoto

El Concello de Ourense avanza en su Plan Xeral de Ordenación Municipal tras un año de subsanación de errores

El Concello de Ourense avanza en su Plan Xeral de Ordenación Municipal tras un año de subsanación de errores
Tracking Pixel Contents