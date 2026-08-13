A Recalada ofrece una jornada centrada en el mar en Arcade

El puerto de Arcade ultima los preparativos para una nueva edición de A Recalada, un evento que se celebra este sábado, día 15, con una amplia programación gratuita que combina tradición, artesanía, música y actividades para toda la familia.

La zona portuaria se llenará de actividades centradas alrededor del mar y la cultura local para disfrute de todos los asistentes. El programa incluye talleres, actuaciones musicales, navegación de embarcaciones tradicionales, artesanía y una amplia oferta gastronómica a lo largo de todo el día.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con un taller de creación de móviles colgantes y continuará con propuestas como un obradoiro de llaveros de cuero, el espectáculo infantil «Canta, Buguina, Canta!», distintos talleres creativos, actuaciones musicales, la tradicional izada de velas al son de la música tradicional. Durante el evento también se podrá navegar en las embarcaciones tradicionales por la Ensenada de San Simón y el entorno de las Illas Alvedosas, una de las propuestas más esperadas por los asistentes. El cierre de la programación correrá a cargo del concierto del grupo folk Airiños da Peneda a las 21.30 horas. Durante todo el día, además, el público podrá visitar la feria de artesanía local y desfrutar de la zona gastronómica instalada en el recinto, así como conocer todos las características y detalles de los barcos tradicionales atracados en el muelle.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, destaca que «A Recalada é unha celebración que pon en valor a nosa identidade mariñeira e a estreita relación que Soutomaior mantén co mar. É unha oportunidade para reivindicar as nosas tradicións ao tempo que ofrecemos unha programación atractiva para veciñanza e visitantes».

Por su parte, el concejal de Festas, Gonzalo Outeiro, subraya el amplio abanico de actividades que podrán disfrutar todos los visitantes durante la jornada. «Preparamos unha programación variada e pensada para todas as idades, na que conviven actividades participativas, música, artesanía e patrimonio marítimo». El edil anima a todos los vecinos a «chegarse ao peirao de Arcade e vivir unha xornada na que o mar e a cultura tradicional son os grandes protagonistas».

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Con esta nueva edición de A Recalada, el gobierno local de Soutomaior continúa apostando por iniciativas que ponen en valor el patrimonio marítimo, impulsan la artesanía local y ofrecen propuestas culturales y de ocio para toda la familia, consolidando esta celebración como una de las grandes citas del verano en el municipio.