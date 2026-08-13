Infraestructuras
Pazos de Borbén mejorará los caminos de Torrente y Cubelos con el Plan +Provincia
Pazos de Borbén mejorará los camiños de Torrente y Cubelos, una actuación por importe de 80.000 euros que financia el Plan +Provincia de la Diputación.
La actuación en el camiño de Torrente, en Nespereira, tiene un presupuesto de 30.000 euros y busca rehabilitar un espacio que actualmente se encuentra muy degradado con baches. Se desbrozarán los taludes, se instalarán sumideros para la recogida de las aguas pluviales y se pavimentará el vial.
Las obras en el camiño de Cubelos, en la parroquia de Santiago de Borbén, disponen de un presupuesto de 52.000 euros para pavimentar el vial por el mal estado en el que se encuentra en la actualidad. También se desbrozarán las márgenes, las cunetas y la reposición de la señalización.
El Plan +Provincia destina este año al Concello de Pazos un total de 835.000 euros.
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