Indignación por el uso del atrio de la iglesia de Redondela por los peregrinos para tender la ropa
Los vecinos del casco antiguo se quejan de este comportamiento incívico en un elemento patrimonial
Los vecinos de la zona antigua de Redondela han expresado sus quejas por el uso indebido del atrio de la iglesia de Santiago por parte de los peregrinos para poner a secar la ropa tras realizar la colada. A través de las redes sociales han colgado imagenes en las que se ven el muro de piedra perimetral del recinto cubierto por todo tipo de prendas al sol, causando una imagen desfavorecedora de uno de los espacios históricos y patrimoniales más visitados de Redondela.
La denuncia también incide en el comportamiento incívico de algunos peregrinos por hacer un uso particular de un elemento patrimonial y busca llamar la atención sobre la necesidad de cuidar y respetar los espacios públicos, especialmente aquellos elementos del patrimonio cultural de la vila.
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