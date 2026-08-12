Fornelos mejorará varios caminos de la parroquia de Estacas

El Concello de Fornelos de Montes ejecutará la mejora del drenaje y pavimentación en varios caminos de la parroquia de Estacas, una actuación por importe de 27.000 euros que financia el Plan +Provincia de la Diputación.

En el camiño do Couñago, en el lugar de Couñago, se ejecutarán dos actuaciones que se basarán en el hormigonado y encubado de cunetas actualmente en tierra para transformarlas en transitables, permitiendo así el cruce de dos vehículos. En el camiño da Aldea, en Estacas, se realizará una pavimentación, y en el camiño Vello a Ventín, en Bustelos, se mejorará la evacuación de aguas pluviales y se transformará en cuneta transitable.