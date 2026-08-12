Un corte de agua afectará a Redondela este jueves durante seis horas

Los vecinos de Redondela sufrirán este jueves un corte en el suministro de agua a partir de las 8.00 horas. Según informó Augas de Galicia, la interrupción durará seis horas debido a tareas de mantenimiento en la presa de Eiras.

El gobierno local de Redondela manifestó su preocupación por las consecuencias que el corte pueda tener en el abastecimiento municipal. La alcaldesa, Digna Rivas, lamenta que la notificación llegase con menos de 48 horas de antelación, ya que coincide con un período de tiempo de mucho calor, lo que provoca un incremento notable del consumo y deja los depósitos con un margen de regulación muy justo.

Aunque los trabajos en la presa están programados para durar seis horas, el Concello advierte de que la recuperación total del caudal en la red puede demorarse de forma significativa debido a la gran longitud del trazado. Por este motivo, y ante la falta de capacidad de reserva en los depósitos, se prevé que puedan registrarse problemas de presión o falta de suministro en las zonas de Quintela, Río Frío, Santo Estevo de Negros y, según la evolución, en Cidadelle.

Los técnicos municipales y la ocncesionaria Aqualia coordinarán maniobras de urgencia para estirar al máximo los niveles de reserva. Con todo, desde el Concello advierten de que, si el consumo se dispara o la red se desestabiliza, se procederá a realizar cortes selectivos del suministro en las zonas más afectadas para proteger la integridad global del sistema.

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Llamamiento al ahorro de agua

Para evitar restricciones severas, se hará un llamamiento a toda la población, al sector comercial y la hostelería para que reduzcan el consumo al mínimo imprescindible. En este sentido, se solicita la supresión de actividades no esenciales como el riego de jardines y huertas, el lavado de coches o el relleno de piscinas. El esfuerzo y la solidariedad de los vecinos durante las próximas horas serán determinantes para garantizar el abastecimiento básico. El Concello mantendrá informada a la población a través de los canales digitales y las redes sociales oficiales ante cualquier cambio de última hora que comunique Augas de Galicia.