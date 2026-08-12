Ciencia y mariscadoras se unen por la sostenibilidad de la ría

El futuro de la Ensenada de San Simón está en buenas manos. Al menos, así se desprende del proyecto «Mariscando conCiencias para o Futuro», una iniciativa coordinada por Cidadanía S. Coop. Galega en la que participa la Universidad de Vigo, Amarturmar y Artelixo. El gobierno local de Redondela hace un balance «moi positivo» de esta actuación que, tras meses de intenso trabajo, «consolidáronse alianzas para imaxinar un horizonte de sostibilidade e progreso para a Enseada de San Simón nas vindeiras décadas».

La iniciativa se consolidó como un espacio de referencia para la transferencia de conocimiento gracias a la implicación activa de investigadoras de prestigio del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), del Future Oceans Lab de la Universidad de Vigo y del grupo Mar Social del CSIC. Las expertas compartieron los resultados de sus estudios sobre sostenibilidad y los mecanismos de adaptación delsector pesquero frente al cambio climático, ofreciendo ideas replicables muy valiosas para el contexto local. Uno de los mayores logros de estas jornadas fue la perfecta sintonía entre el colectivo de mariscadoras a pie de Redondela y el ámbito de las ciencias marinas, con unos resultados «altamente satisfactorios» que serán presentados tras el verano.