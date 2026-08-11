Los moteros de Redondela disfrutan de las carreras en La Bañeza
Una representación de quince miembros del Motoclub se desplazaron el fin de semana hasta la localidad leonesa para ver el Gran Premio de Motociclismo
Una representación de quince miembros del Motoclub de Redondela se desplazaron el fin de semana hasta la localidad leonesa de La Bañeza para disfrutar del Gran Premio de Motociclismo, un clásico de la competición con más de setenta años de historia.
La expedición redondelana formada por una decena de motos pudo disfrutar de un fin de semana dedicado al mundo de las dos ruedas, viviendo de cerca el espectacular ambiente que rodea a las carreras y disfrutando de la pasión por el motociclismo que se respira en las calles del pueblo leonés.
Para el Motoclub Redondela, esta visita se ha convertido ya en una tradición, ya que son varios los años que llevan asistiendo al gran premio, una cita que esperan con especial ilusión cada temporada.
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