Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse de SolConsumo GaliciaAutomoción ChinaPretemporada CeltaProfesores cambian de profesiónConstrucción vivienda VigoCrisis del pulpoO Marisquiño
instagramlinkedin

Los moteros de Redondela disfrutan de las carreras en La Bañeza

Una representación de quince miembros del Motoclub se desplazaron el fin de semana hasta la localidad leonesa para ver el Gran Premio de Motociclismo

Los integrantes del Motoclub de Redondela en La Bañeza.

Los integrantes del Motoclub de Redondela en La Bañeza. / Motoclub

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Una representación de quince miembros del Motoclub de Redondela se desplazaron el fin de semana hasta la localidad leonesa de La Bañeza para disfrutar del Gran Premio de Motociclismo, un clásico de la competición con más de setenta años de historia.

La expedición redondelana formada por una decena de motos pudo disfrutar de un fin de semana dedicado al mundo de las dos ruedas, viviendo de cerca el espectacular ambiente que rodea a las carreras y disfrutando de la pasión por el motociclismo que se respira en las calles del pueblo leonés.

Noticias relacionadas y más

Vista de la rrecta del circuito de La Bañeza con aficionados redondelanos.

Vista de la rrecta del circuito de La Bañeza con aficionados redondelanos. / Motoclub

Para el Motoclub Redondela, esta visita se ha convertido ya en una tradición, ya que son varios los años que llevan asistiendo al gran premio, una cita que esperan con especial ilusión cada temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medio Ambiente ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar en las dunas de Nerga y Viñó, y en otros espacios de Red Natura en Cangas
  2. Las terrazas convierten el centro de Vigo en una yincana
  3. Denuncian que Moaña impide el uso de un bajo comercial por irregularidades de un edificio en el que sí permite vivir
  4. El último verano del Carrito que endulzó Vilagarcía durante 60 años
  5. ¿Cómo es un día con la Panorama?: Los cantantes y el resto del equipo de la orquesta ponen sus secretos al descubierto
  6. La familia Rodríguez, la saga ourensana que convirtió la lucha contra el fuego en una misión personal
  7. La hazaña de dos abuelos de 92 y 83 años en Cíes: Mario y Alsira conquistan la isla junto a su nieto
  8. «Ya no me queda nada por hacer en el partido ni en la política»

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Los moteros de Redondela disfrutan de las carreras en La Bañeza

Los moteros de Redondela disfrutan de las carreras en La Bañeza

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Alice Finot pide cita para revalidar su corona europea

Alice Finot pide cita para revalidar su corona europea

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela
Tracking Pixel Contents