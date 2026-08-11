Fiestas
Lourenzo destaca la gran atracción de visitantes en la Semana Grande de Soutomaior
El alcalde considera que «xa é unha cita plenamente consolidada dentro do calendario festivo galego»
El gobierno local de Soutomaior hace un balance muy positivo de la III Semana Grande, que a lo largo de los siete días de programación, se consolidó como una de las principales citas festivas del verano en la comarca. El evento convirtió a Soutomaior en un importante foco de atracción para miles de visitantes llegados desde toda Galicia, con una programación diseñada para todos los públicos que combinó música en directo, gastronomía, tradición, cultura popular y actividades familiares.
Los conciertos de las orquestas Bravú Xangai, Panorama, Kubo y París de Noia registraron una gran afluencia de público, llenando el Torreiro da Feira da Dez durante las actuaciones.
La programación gastronómica también atrajo a numeroso público, con cientos de asistentes al showcooking del Día da Cociña y a la degustación de productos elaboradas por cocineros del municipio y también al «xantar» popular.
El alcalde, Manu Lourenzo, destacó el éxito que «confirma que a Semana Grande xa é unha cita plenamente consolidada dentro do calendario festivo galego. Durante sete días Soutomaior converteuse nun espazo de encontro, convivencia e dinamización económica, cunha resposta extraordinaria tanto da veciñanza como das persoas que nos visitaron».
«Excelente ambiente»
El regidor subrayó que «o éxito destas festas non se mide unicamente pola asistencia, senón tamén polo excelente ambiente que se viviu durante toda a semana. Miles de persoas gozaron da programación con responsabilidade e respecto, facendo posible unhas festas seguras, inclusivas e pensadas para todos os públicos».
Por último tuvo palabras de agradecimiento para el «enorme traballo realizado polo persoal municipal, Policía Local, Garda Civil, Protección Civil, servizos sanitarios, equipos de limpeza, cuxa implicación foi fundamental para que toda a programación se desenvolvese con absoluta normalidade».
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