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Gene Muíños expone sus maquetas de edificios emblemáticos de Redondela

La muestra se podrá contemplar desde el 13 de agosto al 15 de septiembre en el Multiusos de A Xunqueira

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Multiusos de A Xunqueira de Redondela acoge desde el 13 de agosto al 15 de septiembre la segunda edición de la exposición de maquetas «A nosa pequena vila», una muestra artística de Gene Muíños Reboredo, que realiza recreaciones a escala de edificios emblemáticos del municipio. En total serán más de un centenar de miniaturas de distintos inmuebles redondelanos.

La exposición abrirá sus puertas el jueves a las 20.00 horas. Cada una de las piezas a escala (1,5:100) de la muestra están plasmadas con gran realismo, rigor y precisión artesanal, con todo lujo de detalles, incluido el mobiliario urbano o esculturas.

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La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destaca el valor de esta cita cultural y el orgullo que supone para el municipio contar con el talento de Gene Muíños: «Despois do grandísimo interese que espertou a primeira mostra en 2023, é un privilexio presentar esta ampliación. O traballo de Gene Muíños non é só unha demostración de paciencia e precisión artesanal, senón unha homenaxe de valor incalculable á nosa identidade e á riqueza arquitectónica de Redondela».

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