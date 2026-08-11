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Chapela exige compensaciones por una línea eléctrica en el monte

La empresa UFD rechaza el pago de una indemnización de 5.000 euros que reclaman los comuneros e irá a la expropiación forzosa

Una de las torres eléctricas que cruzan el monte de Chapela.

Una de las torres eléctricas que cruzan el monte de Chapela. / C.M.CH.

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El proyecto para la instalación de un transformador eléctrico, una torreta y una línea subterránea en terrenos del monte de Chapela no ha sido bien recibido por los comuneros de esta parroquia redondelana, que acusan a la empresa Unión Fenosa Distribución (UFD), del grupo Naturgy, de «falta de diálogo» y aprovecharse de una legislación obsoleta para imponer la actuación.

El portavoz de la Comunidade de Montes en Man Común de Chapela, Francisco Puch, explica que esta entidad vecinal acordó «pedir 5.000 euros en concepto global de las obras» ante el perjuicio que consideran que les va causar estas nuevas instalaciones vinculadas a la línea de media tensión aérea TRO703 (Trasiego-Barreiro), pero la respuesta de la compañía eléctrica ha causado indignación. «Han rechazado nuestra petición y nos informan que irán a la expropiación forzosa amparándose en la ley de 1954 del régimen franquista», subraya Puch.

El representante de los comuneros asegura que las líneas de alta tensión que cruzan el monte de Chapela ocupan 22 hectáreas. «Esto supone una gran pérdida económica y medioambiental para la comunidad de montes y, por extensión, a todos los vecinos de Chapela, beneficiando a una empresa privada, mostrando un total desprecio a los comuneros», lamenta Puch.

Asimismo recuerda que recientemente fueron perjudicados por la instalación de una torreta eléctica en el entorno del campo de fútbol de Chapela pese a llevar años reclamando el cambio de ubicación de esta estructura para poder aprovechar ese espacio para una ampliación del recinto deportivo. «En ese caso tampoco se atendieron nuestras demandas y colocaron una nueva torreta en el mismo sitio, impidiendo así futuras instalaciones deportivas dentro de esa área», señala Puch, que critica el precio irrisorio de la expropiación, «a un solo euro».

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En España las líneas eléctricas aéreas tienen una servidumbre que afecta a los terrenos o inmuebles ubicados en su entorno.

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