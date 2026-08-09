El Entroido de Verán incluirá un amplio programa infantil

El Concello de Redondela desveló ayer la programación detallada que animará el 27º Entroido de Verán, que se celebrará el próximo día 22. El evento, uno de los más multitudinarios del año en la villa, combina propuestas para el público infantil y familiar durante la tarde con potentes actuaciones musicales de gran formato que se prolongarán hasta la madrugada.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destaca que la intención es ofrecer una programación para todos los gustos y edades «por iso os nenos e nenas teñen tamén o seu propio espazo con actividades específicas e actuacións pensadas para eles». Desde la Concejalía de Turismo e Cultura, que dirige Rita Pérez, se ha hecho una apuesta por los grupos locales y gallegos.

Los más pequeños serán los encargados de abrir la fiesta a partir de las 18.00 horas. La programación familiar se distribuirá en varios puntos de la villa: la praza de Ponteareas acogerá una gincana con hinchables, la pista de A Xunqueira contará con juegos de agua y, más tarde, a las 21.00 horas, la tradicional Festa da Escuma. La plaza de la Casa Torre acogerá el espectáculo musical «A bailar», de la compañía Animar-T, programado para las 19.30 horas.

El epicentro de la música nocturna estará situado en el Campo da Feira —con entrada gratuita— donde el ambiente calentará motores de 20.00 a 21.30 horas con las sesiones de DJ de Olalla González y Borja Rua.

La fiesta seguirá a las 21.30 horas con la Gala Drag y, al remate, la música en directo cogerá el relevo con el concierto de los gallegos Monoulious DOP (23.00 h.), para dar paso a continuación al grupo estrella de la noche, los argentinos Ráfaga, que subirán al escenario a las 00.30 horas para hacer bailar al público. El cierre oficial de la jornada correrá a cargo de los DJ Kike Varela y Rodri Vegas, con una sesión final prevista hasta las 04.00 horas.

Con el fin de garantirzar la seguridad del evento, desde el Concello informan que queda estrictamente prohibido acceder con recipientes de cristal a los espacios oficiales donde se desarrollan las actividades. También se habilitará un Punto Violeta y Arcoíris en el entorno y se recuerda que todo el recinto estará protegido como un espacio libre de violencia machista, con el teléfono 112 disponible para cualquier emergencia.

Para facilitar una movilidad segura y evitar el uso del coche privado, la empresa de transporte pondrá en marcha un servicio especial de autobuses de ida y vuelta que conectarán Redondela con Vigo, Pontevedra y Porriño. Los autobuses saldrán con destino a Redondela desde los diferentes puntos a partir de las 18.00 horas y habrá transporte de vuelta hasta las 06.00 horas.

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Desde el Concello de Redondela se hace un llamamiento a los vecinos y a los miles de visitantes que se esperan para ese día para disfrutar de la jornada con «un espírito retranqueiro, orixinalidade nos disfraces e, por riba de todo, respecto e moderación».