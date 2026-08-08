Redondela mejora el paseo fluvial del Pexegueiro

Redondela avanza en la mejora de los espacios públicos gracias al trabajo de los participantes del Obradoiro de Emprego «Redondela Natureza». Este programa no solo ofrece formación estratégica, sino que funciona como un motor de renovación urbana y ambiental.

Los alumnos-trabajadores de cada especialidad ejecutan obras de utilidad pública tanto en el centro urbano como en las parroquias. Los del módulo de carpintería están realizando labores de renovación del mobiliario e infraestructuras. En concreto, esta semana comenzaron los trabajos de acondicionamento del paseo del río Pexegueiro y el de la zona de A Telleira. Primero realizaron una limpieza de las barandillas para posteriormente proceder a su restauración y la fabricación de nuevo mobiliario como bancos, papeleras y paneles informativos.

Otra de las tareas en las que trabajan es en la instalación de una nueva tarima en el escenario del auditorio de A Xunqueira. El plan de trabajo incluye también la fabricación e instalación de un portón de madera en la torre de Pousadouro.

Por su parte, los participantes en el módulo de forestal y jardinería están realizando limpiezas en los entornos de los yacimientos arqueológicos de Monte Penide, además de actuaciones en la Coutada (Quintela) y Veiga da Moucheira (Reboreda). También se encargarán del cuidado y embellecimiento de las rotondas de la N-552 en Rande y Cedeira, en la N-555 en Vilar, en la PO-250 en Reboreda, además de otras labores en Vilavella y Ernestina Otero.

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La actividad de «Redondela Natureza» incluye también una vertiente social directa, ya que el alumnado gestiona una explotación de agricultura ecológica en la huerta de Pousadouro, cuyos productos vegetales se destinan íntegramente a donaciones para las ONG locales. Asimismo, el viveiro de Pousadouro produce plantas hortícolas, forestales y ornamentales que el propio Concello empleará de forma autónoma en el mantenimiento futuro de sus áreas verdes.