Economía circular
La senda verde de Chapela acoge un mercadillo de segunda mano
Se desarrollará mañana sábado de 10.00 y las 21.00 horas en la zona de la antigua estación
La Asociación de Veciños de Chapela celebra mañana sábado, día 8, un mercadillo de segunda mano, una iniciativa abierta a toda la ciudadanía con la que se pretende fomentar la economía circular dando una segunda vida a los objetos y convertir la senda verde en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.
El mercadillo se desarrollará de 10.00 y las 21.00 horas en la zona de la antigua estación y contará con puestos de ropa, libros, juguetes, objetos del hogar, entre otros.
Desde el colectivo vecinal explican que el objetivo es promover un consumo más responsable y sostenible, al tiempo que se dinamiza la vida social y comercial de Chapela. Además, animan a los vecinos de Redondela, Vigo y otros municipios cercanos a acercarse durante la jornada para disfrutar del ambiente y descubrir auténticas oportunidades. Desde la organización esperan que esta primera edición tenga una buena acogida y pueda consolidarse como una cita periódica dentro de las actividades de la asociación de vecinos.
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