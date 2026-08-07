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Economía circular

La senda verde de Chapela acoge un mercadillo de segunda mano

Se desarrollará mañana sábado de 10.00 y las 21.00 horas en la zona de la antigua estación

El mercadillo se ubicará en la senda verde, en la antigua estación.

El mercadillo se ubicará en la senda verde, en la antigua estación. / ANTONIO PINACHO

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Asociación de Veciños de Chapela celebra mañana sábado, día 8, un mercadillo de segunda mano, una iniciativa abierta a toda la ciudadanía con la que se pretende fomentar la economía circular dando una segunda vida a los objetos y convertir la senda verde en un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

El mercadillo se desarrollará de 10.00 y las 21.00 horas en la zona de la antigua estación y contará con puestos de ropa, libros, juguetes, objetos del hogar, entre otros.

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Desde el colectivo vecinal explican que el objetivo es promover un consumo más responsable y sostenible, al tiempo que se dinamiza la vida social y comercial de Chapela. Además, animan a los vecinos de Redondela, Vigo y otros municipios cercanos a acercarse durante la jornada para disfrutar del ambiente y descubrir auténticas oportunidades. Desde la organización esperan que esta primera edición tenga una buena acogida y pueda consolidarse como una cita periódica dentro de las actividades de la asociación de vecinos.

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