Gastronomía
Chapela celebra el fin de semana la Festa do Mexillón
La cita se desarrollará el sábado y el domingo en el paseo marítimo
Las raciones de mejillones al vapor y en vinagreta se venderán a 7 euros
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El Círculo Cultural Recreativo de Chapela organiza este fin de semana la Festa do Mexillón en el paseo marítimo. La degustación se podrá disfrutar el sábado de 12.00 a 24.00 horas y el domingo de 12.00 a 20.00 horas, con precios de 7 euros la ración de mejillones al vapor y en vinagreta. También habrá choripán (3 euros), empanada (4,5 euros) y empanadillas (2 euros).
La noche del sábado estará amenizada por una actuación musical y el domingo al mediodía también habrá una pulpeira, por lo que se podrá degustar raciones de pulpo.
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