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Gastronomía

Chapela celebra el fin de semana la Festa do Mexillón

La cita se desarrollará el sábado y el domingo en el paseo marítimo

Las raciones de mejillones al vapor y en vinagreta se venderán a 7 euros

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Círculo Cultural Recreativo de Chapela organiza este fin de semana la Festa do Mexillón en el paseo marítimo. La degustación se podrá disfrutar el sábado de 12.00 a 24.00 horas y el domingo de 12.00 a 20.00 horas, con precios de 7 euros la ración de mejillones al vapor y en vinagreta. También habrá choripán (3 euros), empanada (4,5 euros) y empanadillas (2 euros).

La noche del sábado estará amenizada por una actuación musical y el domingo al mediodía también habrá una pulpeira, por lo que se podrá degustar raciones de pulpo.

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