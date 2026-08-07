La asociación cultural Alén Nós pide el traslado de los pilares de Torres Agrelo

La Asociación Cultural Alén Nós de Redondela plantea al Concello de Redondela el traslado de los pilares ornamentales de entrada al pazo de Torres Agrelo, uno de los elementos más destacados del patrimonio histórico local, ante los daños sufridos en los últimos años por el paso continuo de vehículos de gran tonelaje.

El colectivo cultural expresó su satisfacción por la reciente reposición de todas las piedras y elementos ornamentales de estas históricas columnas que datan de 1865 y que habían perdido parte de la cornisa moldurada y los pináculos almenados de granito.

Esta intervención de restauración fue gestionada y ejecutada por los actuales propietarios del Pazo de Torres Agrelo, a los que desde Alén Nós les trasladan públicamente su reconocimiento y agradecimiento. «A sensibilidade patrimonial amosada pola propiedade privada supón unha lección de responsabilidade e compromiso coa memoria histórica de Redondela», indican.

Con todo, el colectivo cultural considera que esta reposición de las piedras no resuelve el problema de fondo «nin vai impedir que se repitan novas agresións no mesmo punto». En este sentido subrayan que la realidad del vial no cambió, con tránsito diario de camiones y maquinaria pesada para acceder a las empresas de la zona que circula a escasos centímetros de unos pilares que carecen de cualquier margen de seguridad o elemento de protección física.

Para evitar este problema reclaman el traslado definitivo de los pilares a un lugar seguro o ampliar el espacio entre las columnas, una intervención «perfectamente executable mediante unha fórmula de colaboración institucional entre a propiedade do pazo e o Concello de Redondela», concluyen.