Vilar de Infesta denuncia la falta de avances en el proceso de deslinde con Mos

Dos meses después de rematar el plazo acordado por los concellos de Redondela y Mos para realizar el proceso de deslinde entre ambos municipios en el entorno del miliario romano de Vilar-Santiaguiño, los colectivos vecinales de Vilar de Infesta reclaman explicaciones al Concello de Redondela por la falta de avances y de información pública sobre el cumplimiento del acuerdo alcanzado por la Comisión de Deslinde.

La reunión se produjo el pasado 12 de marzo en un encuentro que supuso un paso relevante después de más de dos años de continuas reivindicaciones por parte de las asociaciones vecinales y culturales de Vilar de Infesta, que reclamaban una solución definitiva para la correcta delimitación territorial entre ambos municipios.

En aquella reunión, ambas administraciones acordaron contratar un técnico o una empresa especializada para realizar un levantamiento topográfico georreferenciado, tomando como referencia el acta de deslinde del Instituto Geográfico y Catastral de 1940, documento histórico que constituye la base técnica para determinar los límites entre ambos concellos.

Según anunciaron ambas administraciones locales, en el plazo de tres meses debía estar concluido el levantamiento topográfico georreferenciado para proceder a la convocatoria de una nueva comisión de deslinde y continuar el procedimiento.

De acuerdo con la información de la que disponen los colectivos de Vilar, la demora en la continuidad del procedimiento «sería consecuencia da falta de impulso por parte do Concello de Redondela». Ante esta situación, las asociaciones consideran «imprescindible» que el Concello de Redondela ofrezca explicaciones públicas sobre el estado real del expediente, los motivos del atraso y, fundamentalmente, que concrete un calendario para dar cumplimiento de los compromisos asumidos y avanzar hacia la resolución definitiva de un conflicto pendiente desde hace décadas.