Susto en Redondela por un vecino que tiraba cosas a la calle por la ventana de su casa
El hombre se atrincheró durante más de dos horas en su vivienda ante la presencia de la Policía Nacional y Local
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La Policía Nacional y Local de Redondela realizaron durante la mañana de este jueves un amplio despliegue ante los avisos alertando de una persona muy alterada que gritaba y lanzaba objetos por la ventana de su casa en la zona del Pexegueiro.
Al parecer se trataba de un vecino con problemas de salud mental y que no permitía abrir la puerta.
La alerta se produjo sobre las 11.30 horas y tras más de dos horas atrincherado, sobre las 14.00 horas, finalmente los agentes y el personal sanitario pudieron acceder para facilitarle la atención necesaria.
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