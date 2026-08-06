Soutomaior celebra el día de San Salvador en su Semana Grande

La Semana Grande de Soutomaior celebra hoy el Día de San Salvador, con la procesión (20.30 h.) acompañada por la Banda de Música Artística de Arcade. Mañana viernes será la tradicional romería de San Caetán en la ermita del castillo de Soutomaior (13.30 h.) y la actuación de la orquesta París de Noia (22.30 h.) en el torreiro de Candán.