Redondela coordina un amplio dispositivo de seguridad para el Entroido de Verán del día 22

Redondela desplegará un amplio dispositivo de seguridad para el Entroido de Verán, que se celebrará el próximo 22 de agosto con el grupo argentino Ráfaga como actuación estelar.

Este evento es uno de los más multitudinarios del año, por lo que la localidad prepara un dispositivo especial orientado a reforzar la prevención, facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidencia y garantizar la seguridad de las miles de personas que se prevé que participen en la celebración.

La coordinación entre las diferentes administraciones y los servicios implicados (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil) permitirá dar una respuesta eficaz durante todo el desarrollo del evento. El operativo incluirá dispositivos de control en los principales accesos por carretera al municipio con el objetivo de favorecer una movilidad segura y prevenir las conductas de riesgo como conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Reunión de la Xunta Local de Seguridade con Abel Losada y Digna Rivas. / FdV

La coordinación del dispositivo fue abordado en una reunión de la Xunta Local de Seguridade de Redondela celebrada el pasado mes que contó con la presencia del subdelegado del Goberno, Abel Losada, que puso en valor el trabajo previo de coordinación realizado para diseñar un operativo adaptado a la elevada afluencia de personas prevista durante el Entroido de Verán. "O obxectivo é anticiparnos a calquera incidencia para que a festa transcorra con absoluta normalidade. A planificación e a coordinación entre todas as administracións e os servizos de emerxencias son fundamentais para ofrecer unha resposta rápida e eficaz en caso de ser necesario", afirmó. Losada recordó también que el operativo combinará labores preventivas, de seguridad ciudadana y de seguridad viaria, incidiendo en que "queremos que quen veña a Redondela só teña que preocuparse de desfrutar da festa con responsabilidade".

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Por su parte, la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, hizo un llamamiento al respeto y a la colaboración ciudadana para que el Entroido de Verán transcurra con normalidad. "É unha festa de todas e todos, e por iso é fundamental a implicación da veciñanza e das persoas que nos visitan para que poidamos desfrutala con seguridade", indicó. La regidora expresó además su agradecimiento a la total disposición y colaboración de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los servicios de emergencias y de Protección Civil, destacando que "o éxito e a tranquilidade dun evento tan multitudinario dependen directamente deste esforzo conxunto e coordinado entre todas as institucións e colectivos implicados".