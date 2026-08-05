Redondela ofrece este domingo dos rutas de senderismo

Los Roteiros Ambientais de Redondela ofrecen este domingo, día 9, dos propuestas: senderismo por la Ruta das Pedras de Ventosela, con salida a las 9.30 horas, y una ruta ambiental denominada «Usos das plantas da vila», a las 19.00, en la que los participantes podrán descubrir las aplicaciones tradicionales de la flora local.

Las actividades son gratuitas aunque las plazas son limitadas. Pueden reservarse en la oficina de Turismo (tf. 986401713) o por email turismo@redondela.gal.