Redondela apuesta por la inclusión real con cursos subvencionados de lengua de signos

La Concejalía de Servizos Sociais e Igualdade apuesta por la inclusión real y la eliminación de las barreras comunicativas con un programa formativo subvencionado en lengua de signos abierta a todos los vecinos y también dirigida a los trabajadores públicos para mejorar la atención directa a las personas sordas.

El curso comenzará el 4 de septiembre con clases los miércoles y viernes de 17.00 a 19.30 horas. El plazo de preinscripción se abrirá el próximo 7 de agosto y permanecerá hasta el 19, a través del Rexistro Xeral o de la Sede Electrónica.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacó la importancia de este primer paso desde la propia administración: "A nosa prioridade é avanzar cara a unha administración 100% accesible, onde calquera veciño ou veciña poida ser atendido con dignidade e sen atrancos comunicativos; formar ao noso persoal é un acto de xustiza social e eficacia pública". Por su parte, la concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, puso en valor el impacto de la formación para la población: "Queremos dotar á veciñanza de ferramentas que fomenten a empatía e a igualdade no día a día, garantindo unha convivencia integradora onde ninguén quede á marxe".

Por una parte, la formación destinada a los vecinos mayores de 18 años consta de 30 horas lectivas con un curso subvencionado que se impartirá en el Multiusos de A Xunqueira. Será los miércoles y viernes de 17.00 a 19.30 horas, y comenzará el 4 de septiembre. El coste es de 50 euros. Una vez confirmada la plaza, los admitidos tendrán tres días hábiles para hacer el pago en la Oficina de Recadación o en la sede virtual.

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Como novedad y refuerzo institucional de esta campaña, el Concello ofrece una formación específica de 10 horas de duración dirigida al personal municipal. Este curso tiene como objetivo dotar a loss trabajadores públicos de herramientas para hacer de la administración local un espacio de inclusión real.