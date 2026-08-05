Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en GaliciaAgresión AldánCamión con narcolanchaFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Formación

Redondela apuesta por la inclusión real con cursos subvencionados de lengua de signos

Iria Vilaboa: "Queremos dotar á veciñanza de ferramentas que fomenten a empatía e a igualdade no día a día"

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, el Día da Lingua de Signos. | FDV

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, el Día da Lingua de Signos. | FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Concejalía de Servizos Sociais e Igualdade apuesta por la inclusión real y la eliminación de las barreras comunicativas con un programa formativo subvencionado en lengua de signos abierta a todos los vecinos y también dirigida a los trabajadores públicos para mejorar la atención directa a las personas sordas.

El curso comenzará el 4 de septiembre con clases los miércoles y viernes de 17.00 a 19.30 horas. El plazo de preinscripción se abrirá el próximo 7 de agosto y permanecerá hasta el 19, a través del Rexistro Xeral o de la Sede Electrónica.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destacó la importancia de este primer paso desde la propia administración: "A nosa prioridade é avanzar cara a unha administración 100% accesible, onde calquera veciño ou veciña poida ser atendido con dignidade e sen atrancos comunicativos; formar ao noso persoal é un acto de xustiza social e eficacia pública". Por su parte, la concejala de Igualdade, Iria Vilaboa, puso en valor el impacto de la formación para la población: "Queremos dotar á veciñanza de ferramentas que fomenten a empatía e a igualdade no día a día, garantindo unha convivencia integradora onde ninguén quede á marxe".

Por una parte, la formación destinada a los vecinos mayores de 18 años consta de 30 horas lectivas con un curso subvencionado que se impartirá en el Multiusos de A Xunqueira. Será los miércoles y viernes de 17.00 a 19.30 horas, y comenzará el 4 de septiembre. El coste es de 50 euros. Una vez confirmada la plaza, los admitidos tendrán tres días hábiles para hacer el pago en la Oficina de Recadación o en la sede virtual.

Noticias relacionadas

Como novedad y refuerzo institucional de esta campaña, el Concello ofrece una formación específica de 10 horas de duración dirigida al personal municipal. Este curso tiene como objetivo dotar a loss trabajadores públicos de herramientas para hacer de la administración local un espacio de inclusión real.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents