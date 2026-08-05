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La orquesta Kubo actúa en Soutomaior

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A. PINACHO

Soutomaior

La Semana Grande de Soutomaior continúa hoy con una verbena por la noche con la orquesta Kubo y la disco móvil Dolce Vita. La actuación será en el torreiro da Feira da Dez, en Candán, junto al campo de fútbol.

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