La Fundación Conchita Regojo organiza un Tardeo Solidario a beneficio de Cáritas

La Fundación Conchita Regojo organiza el día 12 (19.30 horas) un Tardeo Solidario a favor de Cáritas en el Pazo de Santa Teresa de Redondela, que contará con la actuación del grupo folclórico Froles Mareliñas.

El precio es de 25 euros a mayores de 18 años (15 a menores), con dos consumiciones incluidas, picoteo y gafas para ver con seguridad el eclipse solar.