Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en GaliciaAgresión AldánCamión con narcolanchaFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

La Fundación Conchita Regojo organiza un Tardeo Solidario a beneficio de Cáritas

Será el próximo día 12 en el Pazo de Santa Teresa de Redondela con música, picoteo y observación del eclipse solar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La Fundación Conchita Regojo organiza el día 12 (19.30 horas) un Tardeo Solidario a favor de Cáritas en el Pazo de Santa Teresa de Redondela, que contará con la actuación del grupo folclórico Froles Mareliñas.

El precio es de 25 euros a mayores de 18 años (15 a menores), con dos consumiciones incluidas, picoteo y gafas para ver con seguridad el eclipse solar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents