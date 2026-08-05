Cesantes quiere impulsar la senda del río Pexegueiro

Los vecinos de Cesantes quieren poner en valor la senda del río Pexegueiro como uno de los principales atractivos naturales de la parroquia. Con este objetivo, el Consello Parroquial aprobó por unanimidad en su última sesión una propuesta del Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy para la apertura de un expediente administrativo para inventariar los caminos por el que transcurre el Pexegueiro y señalizar y limpiar el sendero para facilitar el tránsito de los peatones.

Asimismo reclaman a los responsables municipales que gestionen ante el Ministerio de Transportes la solicitud de habilitar el paso inferior de la N-550 para garantizar la seguridad la seguridad vial, evitando que los peatones tengan que cruzar la carretera nacional, que soporta un elevado tráfico de vehículos a diario.

La propuesta fue votada a favor por todos los colectivos de la parroquia presentes en la sesión y por todos los partidos políticos con representación en el Consello Parroquial que acudieron a la convocatoria.

Uno de los molinos de la ruta del Pexegueiro. / O.E.L.F.M.

Los representantes del Obradoiro de Estudos Locais también aprovecharon para justificar su iniciativa para habilitar el paso bajo la N-550, una iniciativa que «solventaría a perigosidade á que se someten os peóns cando queren pasar dunha beirarúa cara a outra da mesma», ya que carecen de alternativas seguras puesto que la zona queda alejada de los pasos cebra regulados por semáforos situados en Santa Mariña y en el Alto de Cesantes.

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Desde el obradoiro confían en que el procedimiento aprobado se ponga en marcha «canto antes para que a senda do Pexegueiro sexa unha realidade no menor prazo posible». Mientras tanto seguirán colaborando con el Concello en la organización de rutas de senderismo ante el éxito de participación que están teniendo.