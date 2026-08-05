Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en GaliciaAgresión AldánCamión con narcolanchaFichajes CeltaDescenso MarisquiñoEntradas Viva SueciaEclipse en Galicia
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Cesantes quiere impulsar la senda del río Pexegueiro

El Consello Parroquial reclama el inventariado de los caminos y la señalización y limpieza del sendero

Unos senderistas por la senda del Pexegueiro, en Cesantes. | O.E.L.F.M.

Unos senderistas por la senda del Pexegueiro, en Cesantes. | O.E.L.F.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Los vecinos de Cesantes quieren poner en valor la senda del río Pexegueiro como uno de los principales atractivos naturales de la parroquia. Con este objetivo, el Consello Parroquial aprobó por unanimidad en su última sesión una propuesta del Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy para la apertura de un expediente administrativo para inventariar los caminos por el que transcurre el Pexegueiro y señalizar y limpiar el sendero para facilitar el tránsito de los peatones.

Asimismo reclaman a los responsables municipales que gestionen ante el Ministerio de Transportes la solicitud de habilitar el paso inferior de la N-550 para garantizar la seguridad la seguridad vial, evitando que los peatones tengan que cruzar la carretera nacional, que soporta un elevado tráfico de vehículos a diario.

La propuesta fue votada a favor por todos los colectivos de la parroquia presentes en la sesión y por todos los partidos políticos con representación en el Consello Parroquial que acudieron a la convocatoria.

Uno de los molinos de la ruta del Pexegueiro.

Uno de los molinos de la ruta del Pexegueiro. / O.E.L.F.M.

Los representantes del Obradoiro de Estudos Locais también aprovecharon para justificar su iniciativa para habilitar el paso bajo la N-550, una iniciativa que «solventaría a perigosidade á que se someten os peóns cando queren pasar dunha beirarúa cara a outra da mesma», ya que carecen de alternativas seguras puesto que la zona queda alejada de los pasos cebra regulados por semáforos situados en Santa Mariña y en el Alto de Cesantes.

Noticias relacionadas

Desde el obradoiro confían en que el procedimiento aprobado se ponga en marcha «canto antes para que a senda do Pexegueiro sexa unha realidade no menor prazo posible». Mientras tanto seguirán colaborando con el Concello en la organización de rutas de senderismo ante el éxito de participación que están teniendo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran sin vida al vecino de Silleda de 64 años desaparecido desde el viernes
  2. Diez lugares a una hora y media (o menos) de Vigo en los que poder ver el eclipse total de sol
  3. El pequeño gran rey del río triunfa en Couso con pesca récord
  4. El equipo vigués que salvó a un hombre de 73 años con una nueva técnica: «No teníamos nada más que ofrecerle. La estudiamos y fuimos a por todas»
  5. Intentan robar de madrugada una furgoneta en Bueu
  6. Entrega total al Cristo de la Victoria, protector de los vigueses
  7. El hombre que limpió roca a roca los 30 km de costa entre Baiona y A Guarda
  8. Alfonso Rueda: «Hemos reducido ya un 40% las bajas laborales en algunas zonas donde vimos que había disfunciones»

Unha revisión sobre Drácula, o novo espectáculo de ButacaZero que rende homenaxe ao Premio Nacional de Literatura Dramática Manuel Lourenzo

Unha revisión sobre Drácula, o novo espectáculo de ButacaZero que rende homenaxe ao Premio Nacional de Literatura Dramática Manuel Lourenzo

Vecinos de Mos cortan la N-550 durante una hora y urgen «Travesía urbana XA!»

Vecinos de Mos cortan la N-550 durante una hora y urgen «Travesía urbana XA!»

El equipo redactor del plan director de Banda do Río (Bueu) entregará un avance a principios de septiembre y se someterá a información pública

El equipo redactor del plan director de Banda do Río (Bueu) entregará un avance a principios de septiembre y se someterá a información pública

Vilatuxe baraja colocar una pancarta en la N-534 si Naturgy no elimina los microcortes de luz

Vilatuxe baraja colocar una pancarta en la N-534 si Naturgy no elimina los microcortes de luz

Cierran la causa penal contra una expresidenta de O Grove acusada de apropiarse de fondos de la comunidad

Cierran la causa penal contra una expresidenta de O Grove acusada de apropiarse de fondos de la comunidad

Atlántica homenajea a Guillermo Monroy

Atlántica homenajea a Guillermo Monroy

Cesantes quiere impulsar la senda del río Pexegueiro

Cesantes quiere impulsar la senda del río Pexegueiro

La licitación del nuevo depósito de O Pousadoiro queda desierta por falta de ofertas

La licitación del nuevo depósito de O Pousadoiro queda desierta por falta de ofertas
Tracking Pixel Contents