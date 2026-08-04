Redondela mejorará cuatro viales en Vilar y Reboreda

El Concello de Redondela ha adjudicado las obras de mejora del firme y de las canalizaciones de aguas pluviales en cuatro caminos municipales, tres situados en Reboreda y otro en Vilar. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses.

En Reboreda, la inversión global asciende a 101.765 euros. La actuación permitirá renovar el camino dos Tereixos, entre el camino do Aveal y la subida ás Mesas; un tramo del camino das Cortes, en Santo Paio de Arriba, y dos zonas del camino do Cotiño.

En Vilar se acondicionará el camino das Telleiras, con una inversión de 27.948 euros y una superficie aproximada de 700 metros cuadrados.

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Estas actuaciones forman parte del Plan de Inversión en Caminos Municipales, dotado con 2,7 millones.