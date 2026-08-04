Cooperación municipal
Pazos y Fornelos unen fuerzas para atraer más recursos
Los alcaldes consolidan un modelo de colaboración municipal basado en el trabajo conjunto y proyectos compartidos
Pazos de Borbén y Fornelos de Montes suman esfuerzos para consolidar un modelo de colaboración municipal basado en el trabajo conjunto, la búsqueda de financiación y la puesta en marcha de proyectos compartidos que beneficien a los dos concellos.
Con este objetivo, los alcaldes de ambos municipios, Luciano Otero, de Pazos, y Emiliano Lage, de Fornelos, acaban de sellar un convenio de colaboración que permitirá la adquisición y utilización compartida de un vehículo eléctrico destinado a la recogida separada de biorresiduos, gracias a una subvención conseguida conjuntamente. El proyecto permitirá incorporar un vehículo 100 % eléctrico equipado con un sistema de carrozado intercambiable para mejorar la prestación en ambos municipios.
El acuerdo representa un nuevo ejemplo de cooperación institucional entre administraciones locales que, lejos de competir entre sí, apuestan por unir fuerzas para captar inversiones y ofrecer mejores servicios a sus vecinos.
Otero recalca que «cando dous concellos colaboran con lealdade institucional son capaces de conseguir proxectos que serían moito máis difíciles de sacar adiante de maneira individual. O importante non é quen lidera un proxecto, senón que os veciños sexan os beneficiados».
Por su parte, Emiliano Lage indica que «este convenio é a mellor demostración de que o futuro do municipalismo pasa pola cooperación. Nas últimas semanas falouse moito de fusións de concellos, pero a realidade é que non fai falta eliminar administracións para mellorar os servizos. O que fai falta é vontade de entendemento, traballo diario e colaboración entre alcaldes».
El alcalde de Fornelos subraya que «a política non pode quedarse nos titulares nin nas declaracións grandilocuentes. Os veciños o que esperan dos seus representantes é que sexan capaces de sentarse, chegar a acordos e traer investimentos aos seus municipios. Iso é precisamente o que representa este convenio».
Tras este acuerdo ambos regidores buscan nuevas iniciativas de colaboración en distintos ámbitos.
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