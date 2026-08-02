Fiestas
Soutomaior abre su Semana Grande con el tradicional chupinazo
Las "Chaves da Festa" se entregaron a Dolores Iglesias, de 100 años, y a la pequeña Aria Santoro, de solo dos meses
En los próximos días actuarán las orquestas Panorama, París de Noia y Kubo
Soutomaior abrió ayer su Semana Grande, una cita que convertirá el municipio en el epicentro festivo de la comarca hasta el próximo día 7 con un programa que combina música, gastronomía, tradición y actividades para todos los gustos.
El acto inaugural se celebró ayer a última hora de la tarde con el tradicional chupinazo desde la Casa Consistorial, seguido de la emotiva entrega de las «Chaves da Festa», un símbolo que representa la unión entre generaciones y que cada año recae en la persona mayor y en la más joven del municipio. En esta edición se homenajeó a Dolores Iglesias Pazos, de 100 años, y a la pequeña Aria Santoro Oliveira, de dos meses.
Las llaves, elaboradas en plata y diseñadas específicamente para esta celebración, permanecerán durante un año bajo la custodia de las dos homenajeadas, manteniendo vivo un legado que simboliza la continuidad de las fiestas entre las distintas generaciones de vecinos.
Tras el acto institucional, la Mekanika Rolling Band protagonizó un pasacalles desde la Casa Consistorial hasta el entorno de la iglesia del Divino Salvador, donde continuó la programación musical con la actuación de la Orquestra Bravú Xangai.
Uno de los momentos más esperados llegará el lunes 3 con la actuación de la orquesta Panorama en el torreiro de Candán, seguida de la sesión de La Mega CD. El miércoles 5 será el turno de la orquesta Kubo y la disco móvil Dolce Vita, mientras que el viernes 7 las fiestas se cerrarán con París de Noia y la disco móvil EME Music.
Sesión vermú
La programación reserva también un espacio destacado para la gastronomía local . Con motivo de la celebración hoy domingo del Día da Cociña de Soutomaior, la jornada ofrecerá una sesión vermú amenizada por Biversión, integrado por Lucía Lugrís y Víctor Movilla; seguido de un show cooking y degustación a cargo de cocineros locales y el tradicional «xantar popular».
Las tradiciones también tendrán un papel protagonista durante a Semana Grande. El jueves 6 se celebrará el Día de San Salvador, con la procesión acompañada por la Banda de Música Artística de Arcade, mientras que el viernes 7 será la tradicional romería de San Caetano en la ermita del castillo de Soutomaior, con la sesión vermú amenizada por Aires da Castrelada.
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