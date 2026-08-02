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Infraestructuras

Adjudicadas las obras de la nueva pasarela del aparcamiento de Vilavella

La empresa iniciará los trabajos sobre el terreno en los próximos días

El puente peatonal mejorará el acceso a la zona del Salgueiral

La pasarela unirá el aparcamiento de Vilavella con el paseo fluvial del Maceiras.

La pasarela unirá el aparcamiento de Vilavella con el paseo fluvial del Maceiras. / JOSÉ LORES

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La nueva pasarela peatonal que unirá el aparcamiento de Vilavella con el paseo fluvial del Maceiras pronto será una realidad. El Concello de Redondela adjudicó ya el contrato para su construcción tras completar los trámites administrativos correspondientes y la empresa adjudicataria iniciará los trabajos previos sobre el terreno en los próximos días.

Una vez superado el periodo de licitación, la infraestructura permitirá cumplir el objetivo de conectar de forma «directa, segura e accesible» el aparcamiento disuasorio de Vilavella con el paseo por el río y mejorar el acceso a la villa por el Salgueiral. La intervención busca fomentar la movilidad sostenible, reducir el tráfico rodado en el centro urbano y dar todo el protagonismo a los peatones. La alcaldesa, Digna Rivas, señaló que la pasarela «garantirá que calquera persoa, teña ou non problemas de mobilidade, poida desprazarse con total seguridade».

Esta actuación fue impulsada originalmente por los socios del gobierno local, la Agrupación de Electores de Redondela (AER). El concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, explica que este puente era una demanda vecinal. «A pasarela humaniza a contorna e ofrece unha alternativa segura e amable tanto para as persoas que queren percorrer o paseo fluvial como para as que queren acceder ao centro da vila sen depender do coche», explica Villar.

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La pasarela salvará el río Maceiras sin necesidad de instalar ningún tipo de apoyo en el lecho, lo que protegerá por completo el ecosistema fluvial. La estructura contará con cimentación de hormigón armado, barandillas de madera y una estética totalmente integrada en el paisaje. El proyecto cuenta con un presupuesto de 24.254 euros y se financiará con el Plan +Provincia de la Diputación.

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