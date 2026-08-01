Redondela se llena de espectáculos

Una villa transformada en escenario teatral. El Festival Artistas de Rúa de Redondela, una de las citas culturales más importantes de la temporada estival, volvió a sorprender ayer a vecinos y visitantes con espectáculos para todos los gustos y edades. Desde una representación de títeres de la compañía local Tanxarina, con su clásica obra «Titiricircus», o una instalación interactiva centrada en juegos de madera de temática castreña de Bico de Toupa, a las espectaculares acrobacias del espectáculo «Quimera», de Pablo Méndez Performances, el ilusionismo del Mago Orbit o la música de Lgido, con un concierto de su fusión de trap y reguetón de la que está considerada como una de las promesas de la escena urbana gallega.

Pero una de las propuestas más llamativas sin duda fue el pasacalles «O Minúsculo», con una marioneta gigante de cinco metros de altura que no dejó indiferente a nadie, con su recorrido por el centro urbano desde Vilavella a la alameda para el disfrute de los niños que la acompañaban.

Unos niños disfrutan de los juegos de madera de temática castreña de Bico de Toupa. / José Lores

La jornada no solo ofreció las distintas propuestas de artes escénicas en las calles, ya que coincidió con el Aloha Shopping Night, una de las acciones de dinamización comercial más destacadas del año en la que participaron medio centenar de establecimientos de la localidad. Las tiendas presentaron una decoración especial con elementos tropicales y una temática inspirada en la cultura Aloha, símbolo de bienvenida, hospitalidad y proximidad con la clientela, y retrasaron su hora de cierre hasta la medianoche para promover las compras.

Uno de los puestos del "Shopping Night" en la praza da Constitución. / JOSÉ LORES

Además se instalaron varios puestos en la praza da Constitución con ofertas en numerosos productos.