Reboreda acoge un festival folclórico con tres grupos
Participan el rancho folclórico de São Martinho de Brufe, de Famalicão, el grupo de danza Virgen de las Angustias de Pobladura de Pelayo García y O Carballo das Cen Pólas
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El XXI Festival Internacional de Reboreda, organizado por la Asociación Folclórica O Carballo das Cen Pólas, ofrece hoy a las 21.00 horas las actuaciones del rancho folclórico de la Asociación Cultural São Martinho de Brufe, de Famalicão (Portugal), el grupo de danza Virgen de las Angustias de Pobladura de Pelayo García (León), y la agrupación anfitriona.
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