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Las bandas de música de Chapela y de Ovar actúan en Redondela

Los conciertos comienzan a las 21.00 horas en la praza da Casa da Torre

La Banda de Música de Chapela durante un concierto en Redondela.

La Banda de Música de Chapela durante un concierto en Redondela. / FdV

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Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La praza da Casa da Torre de Redondela será hoy, a partir de las 21.00 horas, el escenario de la XXX edición del Festival de Bandas de Música, una cita que reunirá a la Banda de Música de Chapela, como anfitriona, y la Banda Filarmónica Ovarense, procedente de la localidad portuguesa de Ovar.

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